Kaan Tangöze’den AKP’ye tepki: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, AKP etkinliğinde ‘Senden Daha Güzel’ şarkısının kullanmasına tepki gösterdi.

24 Eylül’de Sakarya’da “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması” ismiyle Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun “Senden Daha Güzel” parçası eşliğinde selamlamıştı.

Dün akşam İstanbul Harbiye’de konser veren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ‘Senden Daha Güzel’ şarkısının AKP etkinliğinde kullanmasına tepki gösterdi.

“BİZE SORAN OLMADI”

Sahneden hayranlarına konuyla ilgili açıklama yapan Tangöze, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, statlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden daha güzel’i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık.”