Jorge Sampaoli: Oyuncularımın hepsi zafer arzusu içindeler 

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, “Fenerbahçe’nin oyuncularını aşağı yukarı tanıyorum ve çok iyi oyunculara sahip olduklarını biliyorum. Hücum oyuncularının gösterdiği başarının farkındayız” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek Sevilla’da teknik direktör Jorge Sampaoli ile futbolculardan Yassine Bounou, açıklamalarda bulundu.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, “Bade bugün kısmen bir çalışma yaptı bizimle. Pazar günü oynayacağımız maça daha çok odaklandırmış durumdayız kendisini. O’nun yokluğunu tabii ki hissediyoruz. Yarınki maçta O olmasa bile elimizden geleni yapacağız. Spesifik bir oyuncu ve yerine oynayacak oyuncularımız var. Diğer arkadaşlar yerini doldurmaya çalışacak” dedi.

“ZORLUKLAR VAR AMA BUNLARA ÇÖZÜM BULMAMIZ GEREKİYOR”

Sampaoli, içinde bulundukları durumun kendileri açısından aleyhte olduğuna dikkati çekerek, “Yaşadıklarımızın farkındayız, bunu kabul ederek mücadele etmemiz gerekiyor. Bu zıt şartlar altında maça çıkacağız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü rakibimiz aday ülkelerden bir tanesi. Elimizden gelen rekabetçi gücümüzü göstererek en iyini yapacağız. Tabii ki zorluklar var ama bunlara çözüm bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

“RAKİBİN OYUNUNA ADAPTE OLABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Fenerbahçe maçına sistem değişikliği ile çıkacaklarını kaydeden Sampaoli, “Özellikle oyun kültürünü dikkate alacağız çünkü rakibin oyun kültürünü dikkate alarak değişiklik yapacağız. Futbolun içinde her şey var, göz ardı etmememiz gerekiyor. Maçın dinamiği çok önemli. Biz hep aynı şekilde savunma yapıyoruz ama son 2 maçta yaşadıklarımızla hiçbir zaman karşılaşmadık. Adaptasyon çok önemli. Rakibin oyununa adapte olabilmek çok önemli. Burada biraz daha derinleştirmek gerekiyor savunmamızı” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIMIN HEPSİ ZAFER ARZUSU İÇİNDELER”

Fenerbahçe maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sampaoli, “Avrupa’da oynadığımız bütün maçlara önem veriyoruz. Şu an içindeki durumumuzun zorlu olduğunu ifade etmiştim. Değiştirmemiz ve iyileştirmemiz gereken durumları dikkate alıyoruz. Ama ben enerjik bir maç oynatmaya çalışacağım. Oyuncularımın hepsi zafer arzusu içindeler. Fenerbahçe’den Valencia’yı Oosterwolde’yi ve Henrique’yi tanıyorum. Fenerbahçe’nin oyuncularını aşağı yukarı tanıyorum ve çok iyi oyunculara sahip olduklarını biliyorum. Fenerbahçe’nin güçlü tarafı ise baskılı oynaması. Özellikle hücum oyuncularının gösterdiği başarının farkındayız” şeklinde konuştu.

YASSINE BOUNOU: FENERBAHÇE MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Takım olarak geri dönüş yapmak istediklerini kaydeden Yassine Bounou, “Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli, hepimiz çok iyi oynamak istiyoruz. Futbolcu olarak kariyerinde büyüme ve gelişme amacında çalışıyorum. Kişisel olarak kariyerim için her geçen gün daha çok şey öğrenmek için çaba gösteriyorum. En iyimi vermek istiyorum takımım için” dedi.

“RAKİBİMİZ KİM OLURSA OLSUN EN İYİ OYUNUMUZLA SAHAYA ÇIKIYORUZ”

Sevilla’nın Avrupa Ligi’ndeki durumu hakkında konuşan Yassine Bounou, “Bu müsabaka çok önemli. Tabii bütün takımlar için de aynı şekilde sadece bizim için değil. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her maça çıkışımızda zaten aynı mantaliteyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun en iyi oyunumuzla sahaya çıkıyoruz” diye konuştu.

“ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

Fenerbahçe maçından alacakları sonucun takım için motivasyon kaynağı olacağını dile getiren Yassine Bounou, “Fenerbahçe maçı bizim için gerçekten çok önemli. Elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Şu ana kadar kötü sonuçlar aldık ama pozitife dönüştürmek ve ileriye gitmeye çalışacağız. İnancımız tamamen bu doğrultuda” şeklinde konuştu.

(DHA)