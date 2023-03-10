Jorge Jesus: Skor gerçeği yansıtmıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Bu sonuç, maçtan önce aklımızdaki sonuç değildi. Ama skor yanıltıcı. 90 dakika sahada oynanan oyuna baktığınız zaman skor gerçeği yansıtmıyor” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla, Fenerbahçeyi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Skorun gerçeği yansıtmadığını belirten Portekizli teknik adam, “Bu sonuç, maçtan önce aklımızdaki sonuç değildi. Ama skor yanıltıcı. 90 dakika sahada oynanan oyuna baktığınız zaman skor gerçeği yansıtmıyor. Tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Doğru anları bekleyip girdikleri iki pozisyonu da değerlendirdiler. İlk yarıda çok kaliteli bir futbol oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa Ligi’nde bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız kaybetmeye daha yakın oluyorsunuz” diye konuştu.

Jorge Jesus, ikinci maçla ilgili olarak, “Şu bir gerçek ki 2-0 rövanşta bizi rahat oynatacak bir skor değil. Ama halen umudumuz var. Biliyoruz ki Sevilla çok tecrübeli bir takım. İlk yarıda çok fazla pozisyona girmiştik ama değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.

Jesus ayrıca Arda Güler ile ilgili bir soruya ise futbolcunun son dakikalarda oyuna girdiğini, kendisiyle ilgili negatif veya pozitif bir durum olmadığı şeklinde cevap verdi.

“İKİNCİ MAÇ ÖNCESİ UMUDUMUZ VAR”

Jesus, zorluk seviyesi yüksek olan maçlarda alınan kötü sonuçlarla ilgili olarak gelen bir soruyu ise “Ben şu anda bugünkü maçı değerlendirebilirim. Bugünkü rakibimiz, daha önce bu kupayı 6 defa kazandı. Sevilla’nın, bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz. İkinci yarıda biri duran top sonrası konsantre eksikliğinden diğeri de seken toptan goller yedik. Avrupa’da oynamamış çok fazla oyuncumuz var ama performansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci maç öncesi halen umudumuz var” şeklinde cevapladı. (DHA)