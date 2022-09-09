Jorge Jesus: Lucescu maçı nasıl izledi bilmiyorum ama iyi analiz etmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Fenerbahçe’yi ofansif olarak durdurmak için agresif olmaları gerekiyordu ve faul yaptılar. Belirledikleri strateji buydu. Hakemde buna izin verdi. Her teknik direktörün stratejisi vardır. Maç boyunca kalemize gelen ilk şutları gol oldu. İlk yarıda kalemizi bulan şutları yoktu. Kiev, maç boyunca savunma yaptı” dedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ukrayna ekibinin ilk yarıda yaptığı faullerle kendilerini durdurmak istediğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “10 dakikada 8 faul yaptılar. 25’inci dakikada kalecileri vakit geçirmeye başladı. Futbolda bu tarz hareketlerin olmaması gerekiyor. Benim takımım sonuna kadar çalıştı bu maçı kazanabilmek için. Teknik taktik prensipleri uyguladılar” diye konuştu.

“LUCESCU MAÇI NASIL İZLEDİ BİLMİYORUM AMA İYİ ANALİZ ETMEDİ”

Mircea Lucescu’nun Fenerbahçe’nin çok fazla faul yaptığı yönündeki açıklamalarını da cevap veren Jesus, “Lucescu’ya çok saygı duyuyorum. Kendisi teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış isim. Ona şöyle tavsiyede bulanayım, istatistiklere bakabilir. Kaç tane faul yaptıklarını görebilir. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ama iyi analiz etmedi. Kiev sürekli Fenerbahçe oyuncularına faul yaparak durdurmaya çalıştı. Kalecileri sürekli yerdeydi. O maçı nasıl görüyor bilmiyorum fikrine saygı duyuyorum. İstatistiklere baktığında yanıldığını görecektir. Futbolda 5 tane an vardır. Biri de duran top. Bizde duran toplara çok fazla çalışıyoruz. Szalai ve Gustavo uzun boylu, hava toplarında iyiler. Taç atışlarında problem üreteceklerdi ve aynen bu şekilde oldu. Normalde maçlar hafta boyunca çalıştıklarınızın çalıştıklarıdır. Gustavo’nun ilk golü kornerden geldi” şeklinde konuştu.

“KİEV, MAÇ BOYUNCA SAVUNMA YAPTI”

Dinamo Kiev’in karşılaşma boyunca savunma yaptığını dile getiren Jesus, “Lucescu ile konuşmadım, kendisini görmedim bile. Görseydim bu konuyu konuşmazdım. Onu anlayabiliyorum. Bugün Fenerbahçe’yi ofansif olarak durdurmak için agresif olmaları gerekiyordu ve faul yaptılar. Belirledikleri strateji buydu. Hakemde buna izin verdi. Her teknik direktörün stratejisi vardır, onlarda bunun en iyi yol olduğunu düşündü. Ben kendisinin düşüncesinin tersini düşünüyorum. 20 küsür faul yaptılar, bu duruma adapte olmamız gerekti. Bizde aynı bu şekilde yaptık. Maç boyunca kalemize gelen ilk şutları gol oldu. İlk yarıda kalemizi bulan şutları yoktu. Kiev, maç boyunca savunma yaptı. Top yüzdemize baktığımızda savunma yaptığımızı görebilirsiniz. Biz onları buna yapmayı zorladık. Haklı bir galibiyet aldık. Şimdi yapmamız gereken şey Perşembe günü Rennes maçını düşünmek” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE AVRUPA’DAKİ GÜÇLÜ İMAJINI SON YILLARDA KAYBETTİ”

Duran topların karşılaşmada belirleyici olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, “Şampiyonlar Ligi elemelerinde onlara karşı oynadığımız maçlarda kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorduk. Bugün cevap vermek istedik, galibiyetle verdik. Onlar kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Grubun favorisi Dinamo Kiev ve Rennes. Fenerbahçe Avrupa’daki güçlü imajını son yıllarda kaybetti. İlk amacımız bunu toparlamak. Bu gruptan çıkmak için şansımız var. Kiev takımı çok iyi savunma yapıyor. Ben onlara karşı 4 maç oynamıştım. Onların defansif organizasyonunu biliyorum. Pozisyon üretmek onlara kolay değildi. Oyuncularım sahada iyi bir karşılık verdi. Pozisyon sayısı belirttiğiniz gibiydi. Duran toplar belirleyici oldu” ifadelerini kullandı.

“RAKİBİ DURDURMAK İÇİN BU TARZ HAREKETLER YAPMANIZA GEREK YOK”

Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan’a istediği kadar yerde yatabileceğini işaret ettiğini belirten Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kendisine sözlerle değil, el işaretleriyle artık istediği kadar yerde yatabilirsin, istersen 1 saat yerde yat önemi yok demek istedim. Futbol defansif organizasyonunuzun iyi olması gereken bir oyun. Rakibi durdurmak için bu tarz hareketler yapmanıza gerek yok. Dinamo Kiev 90 dakika ve uzatmalarda bunu yaptı. Üst seviye turnuvalarda bu tarz hareketler kullanılmıyor. Ama kendisi çok iyi bir kaleci. Ne kendisinin ne de Kiev’in bu tarz hareketler yapmasına gerek yok. Maçı izleyen taraftarlara saygı duymanız gerekiyor.” (DHA)