Jorge Jesus kupa ile veda etti 

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından veda etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, Gürsel Aksel Stadı’ndaki finalde kulüp tarihinde 7’nci kez kupaya uzandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus, takımdan ayrıldığını ve kararı bir süre önce aldığını dile getirdi. Portekiz’e hayallerini gerçekleştirmek üzere gideceğini kaydeden Jesus, keşke olmasaydı diyeceği 3 hazırlık dönemi geçirdiğini ifade etti.

KUPA HASRETİNİ SONA ERDİRDİ

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona Jorge Jesus ile start verdi. Başkan Ali Koç’un göreve geldiği tarihten bu yana 4’üncü yabancı teknik direktör olarak takımı çalıştıran Jesus, camianın beklediği Süper Lig şampiyonluğu hasretine son veremedi ancak, Ziraat Türkiye Kupası’nı şampiyon unvanıyla bitirerek sarı-lacivertli camiadaki 9 yıllık kupa hasretini sona erdirdi. Fenerbahçe’nin başında 52 maçta görev alan Portekizli teknik adam, bu maçların 35’inden galip gelirken 7 mağlubiyet, 10 beraberlik elde etti. Süper Lig’de 2022-23 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Jesus, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda ise sarı-lacivertli ekibin grubu lider tamamlamasını sağladı.

Ayrıca Sarı-Lacivertliler, Jesus döneminde 126 gol kaydederek bir sezondaki en fazla gol attığı dönemi yaşadı.

SÜPER LİG’İ İKİNCİ BİTİRDİ

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig’in 2022-23 sezonunu ikinci sırada tamamladı. Ligde 32 maçta görev alan Jesus, bu karşılaşmaların 22’sinde galip gelme başarısı gösterdi. Geri kalan 5 maçtan yenik ayrılan sarı lacivertliler, 5 maçta ise beraberlik elde etti. Fenerbahçe, ligi lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde 80 puanla ikincilikle sonlandırdı. (DHA)