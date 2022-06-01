Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus, İstanbul’a geldi.

Süper Lig’in 2022-23 sezonu öncesinde teknik direktör değişimi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli kulüp, kiraladığı özel uçağı Ankara’dan Portekiz’e gönderdi. Fenerbahçeli yöneticilerden Selahattin Baki ile Can Gebetaşın bulunduğu uçak, Portekiz’den Jorge Jesusu alarak saat 02.00 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Jesus ve yöneticiler daha sonra kendilerini bekleyen helikopter ile havalimanından ayrıldı.

Öte yandan 100 kadar sarı-lacivertli taraftar, Jesus’u karşılamak için havalimanına geldi. Sarı-lacivertli taraftarların uzun bekleyişi ise hüsranla son buldu. (DHA)