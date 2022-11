Jorge Jesus: Grubu birinci sırada bitirmek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Dinamo Kiev harika bir takım. Bu grubun birinciliği için grubun favorilerinden biriydi ama pek çok faktör sebebiyle bu gerçekleşmedi. Yarın bir hedef olmadan oynayacaklar. Onlar kendi gururları için oynayacaklar. Ama bizim bir hedefimiz var. Biz grubu birinci sırada bitirmek istiyoruz. Bizim hedeflerimiz farklı, bizim sorumluluklarımız farklı” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında yarın Dinamo Kiev ile Polonya’nın Cracovia Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan Lincoln Henrique açıklamalarda bulundu. Yarın ellerinden geleni yapıp Rennes-AEK Larnaca maçındaki skoru bekleyeceklerini ifade eden Jesus, Yarın gruptaki son maçımızı oynayarak grup aşamasını tamamlıyoruz. Bugüne kadar grupta harika bir performans sergiledik ama henüz grubun sıralaması belirlenmedi. Rennes takımı ve Fenerbahçenin grubu birinci bitirerek direkt son 16ya kalma ihtimalleri var. Biliyoruz ki atılan goller sıralamada belirleyici olabilir. Teorik olarak daha avantajlı olan takım Rennes takımı, çünkü evlerinde oynayacaklar ve Dinamo Kieve kıyasla daha az güçlü diyebileceğimiz bir takımla oynayacaklar. Ama biz kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp Rennes maçını bekleyeceğiz diye konuştu.

“HANGİ TAKIM DAHA FAZLA GOL ATARSA BİRİNCİLİK KOLTUĞUNDA O OTURACAK”

Kamp kadrosunda yer alan genç oyuncuların Dinamo Kiev karşısındaki forma şansının sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, İhtimal var tabii ki. Belirtmiş olduğum gibi yarın grup aşamasını tamamlıyoruz, gruptaki son maçımızı oynuyoruz ve galibiyet sonrası gruptan birinci çıkarak bir tur atlama ihtimalimiz var. Rennes takımının da aynı ihtimali var. Yarınki maçta duruma göre bakabiliriz. Maç sırasında nasıl bir durumda olduğumuzu, bizim maçımızın skorunu ve rakip takımın skorunun ne olduğuna bakarak belli kararlar verebiliriz. Daha fazla gol atan birinci sırada bitirebilir, böyle bir ihtimal söz konusu. Dolayısıyla süreye, zamana ve sonuçlara göre bakıp kararlar vereceğiz. Ama biz her zaman olduğu gibi kazanmak için oynayacağız. Az önce de belirtmiş olduğum gibi grup aşamasını harika bir şekilde geçirdik ve 1 galibiyetle kapatabilirsek bizim için çok daha iyi olacak. Ama bu yine de bize grup birinciliğini garantilemeyecek. Hangi takım daha fazla gol atarsa birincilik koltuğunda o oturacak. Bu detayları biliyoruz. Yarınki maçta neler olacağını göreceğiz cevabını verdi.

“BİRİNCİ BİTİRMEK VE İKİNCİ BİTİRMEK ARASINDA BÜYÜK BİR FARK VAR”

Grubu birinci bitirmenin önemine değinen deneyimli teknik adam, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

Grubu birinci bitiren takım play-off oynamayacak, direk son 16 turuna katılacak. Dolayısıyla birinci bitirmek ve ikinci bitirmek arasında büyük bir fark var. Rennes ve Fenerbahçe takımları, birinci sırada olmak için yarışıyorlar. Birinci bitiren takım bir tur daha eksik oynamakla birlikte aynı zamanda Şampiyonlar Liginden gelen takımlarla da eşleşmeyecek. İkinci bitiren takım Şampiyonlar Liginden gelen takımlarla, dolayısıyla daha zor diyebileceğimiz takımlarla eşleşecek. Bunu engelleyebilirsek bizim için daha da iyi olur. Yarın iki takımın da galip gelmesi durumunda atılan goller belirleyici olabilir. Rennes maçını Fransada oynayacak, biz burada Polonyada oynayacağız ve maçların skoruna göre sıralama belirlenecek.

“BİZİM BÜYÜK HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU”

Ana hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirten Jesus, yarınki karşılaşmada da rotasyon yapacağını belirterek, Takımı daha önce hem Avrupa Ligi hem de Türkiye Liginde üst üste maçlar oynadığımızda nasıl yönettiysek yine aynı şekilde yönetmeye çalışacağız. Her maçta 4-5-6 bazen 7-8 oyuncu değiştirdik, rotasyon yaptık. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki daha sonrasında pazartesi günü Sivasspor ile önemli bir maç oynayacağız ve bizim büyük hedefimiz lig şampiyonluğu. O yüzden her zaman yapmış olduğumuz gibi yine rotasyon yapmaya çalışacağız. Çünkü sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir önceki maçtaki yorgunluğun yarınki maça yansımaması için her maç olduğu gibi yarın da bunu yapacağız” şeklinde konuştu.

“BU, LUCESCU’NUN PROBLEMİ”

Dinamo Kiev takımında kalecilerden Boyko’nun sakatlığı, Buchanan’ın ise sakatlıktan yeni dönmesiyle ilgili gelen bir soruya ise Portekizli teknik adam, Kalecileri bizim stadımızda, bizimle oynanan maçta sakatlanmıştı. Dönebilecek mi bilmiyorum, yarın sahada olabilecek mi bilmiyorum. Ama her hâlükârda Dinamo Kiev sahaya 11 kişi çıkacak ve 10 kişi çıkmayacak. Kimin oynayacağı benim problemim değil, arkadaşım olan Mircea Lucescunun problemi. Kendisi kimin oynayabileceğini daha iyi bilir” şeklinde cevap verdi.

“RENNES MAÇINI KAZANACAK, KAÇ GOL FARKIYLA KAZANACAK BİLMİYORUM”

Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçın üzerinde epeyce bir süre geçtiğini ve yarınki maçta belirleyici olan kriterin galibiyetten çok gol sayılarının olacağına değinen Jesus, Onlarla oynadığımız ilk maçın üzerinden çok fazla süre geçti, aylar geçti. Fenerbahçe takımı şu anda çok daha güçlü, çok daha iyi durumda. O zamanki durumumuzla kıyaslanamaz bile. Ama iki takım da birbirini iyi tanıyor. Ne onlar bizim için bir sır ne de biz onlar için bir sırız. Dinamo Kiev harika bir takım. Bu grubun birinciliği için grubun favorilerinden biriydi ama pek çok faktör sebebiyle bu gerçekleşmedi. Yarın bir hedef olmadan oynayacaklar. Onlar kendi gururları için oynayacaklar. Ama bizim bir hedefimiz var. Biz grubu birinci sırada bitirmek istiyoruz. Bizim hedeflerimiz farklı, bizim sorumluluklarımız farklı. Grubu birinci sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Belki yarın bir galibiyet bile yetmeyecektir, goller belirleyici olacaktır. Çünkü Rennes maçını kazanacak, kaç gol farkıyla kazanacak bilmiyorum ama eminim ki yarınki maçı kazanacaktır. Dolayısıyla bu bizim için durumu zorlaştırıyor ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diyerek sözlerine noktaladı.

LINCOLN HENRIQUE: KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM

Yarın zor bir maç oynayacaklarını ama sahaya galibiyet için çıkacaklarını aktaran Lincoln, çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirterek, “Bence görevlerimi anlama anlamında da saha içerisinde akıllı bir oyuncuyum. Bugün futbolda birden fazla görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Ben de bu yüzden kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Pozisyon fark etmeksizin sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Benim amacım takımımın hedeflerine ulaşması ve bunun için de her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Tabii ki hocanızın da güvenini hissederek oynarsanız bu sizin için daha da fazla anlamlı oluyor diye konuştu.

“HER MAÇA KAZANMA AMACIYLA ÇIKIYORUZ”

Yarın akşam kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, Beklentilerim her zaman yüksek. Avrupa Ligi arenasında oynayabildiğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi çok çalıştık ve çok çalışmaya da devam ediyoruz. Biz, Fenerbahçeyiz. Rakibimiz kim olursa olsun tabii ki saygı duyuyoruz ama rakip fark etmeksizin oynadığımız her maça kazanmak amacıyla çıkıyoruz. Maç 90 dakika maç içerisinde her şey mümkün, her şey yapılabilir. Ama biz oynadığımız her maça kazanmak için ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için çıkıyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)