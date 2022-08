Jorge Jesus: Futbolda hiçbir zaman tek bir yol yoktur

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off’unda deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Austria Wien’i konuk edecek.

Ülker Stadyumu’nda yarın saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan Willian Arao basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gruplara kalmak istediklerini ifade eden Jorge Jesus, “Play-off’taki ikinci maçı oynayacağız. Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmıştık. Ama bu skor bize hiçbir şeyi garantilemiyor. Yarınki maçtan sonra gruplara kalmayı garantilemek istiyoruz. Bu Fenerbahçe için çok önemli. Çünkü; Fenerbahçe, sıralamada çok aşağılarda. Gruplara kalırsak, bu yüzden 4’üncü torbadan katılacağız. Fenerbahçe’nin zamanla 3’üncü, sonra 2’nci, sonrasında da 1’inci torbada olması gerekiyor. Bu yüzden Avrupa’daki sıralamamızı yükseltmek için oynadığımız maçlar çok önemli” diye konuştu.

“FUTBOLDA HİÇBİR ZAMAN TEK BİR YOL YOKTUR”

Karşılaşma içinde sistem değişikliklerinin olabileceğini belirten Jesus, “Futbolda hiçbir zaman tek bir yol yoktur. Futbol taktiksel anlamda çok gelişiyor. Tıpkı diğer sporlar gibi. Bu sporlarda da takımlar maç içinde sistem değişikliklerine gidebiliyor. Futbolda da bunu anlamayan hoca gelişemez. Bunu anlayamayan bir oyuncu, ortalama bir seviyenin üstüne çıkamaz. Bizim de burada yaptığımız şey bu. Her geçen gün sistemleri uygulama seviyemiz daha iyiye gidiyor. Futbolda ideal sistem diye bir şey yoktur. Hocanın elindeki oyuncuların özelliklerine göre oynatmak istediği, birden fazla sistem vardır” şeklinde konuştu.

“AVRUPA LİGİ MAÇLARINDA BU KONUDA DAHA RAHATIZ”

Yabancı sınırına alışması gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

“Bu, Türkiye liginde olan ve benim alışmam gereken bir problem. Daha önce alışkın olduğum bir durum değil. Eğer Portekiz’de olsaydı sahaya 11 Türk oyuncu koyabilirdim, orada yabancı sınırı olmadığı için. Oynadığımız Avrupa Ligi maçlarında bu konuda daha rahatız. Orada yabancı sayısını yönetmek daha kolay. Ancak bir karar vermemiz gerekecek. Henüz 2 haftamız var karar vermek için. Bu süre boyunca da elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Tıpkı şu ana kadar yapmış olduğumuz gibi.”

“PEDRO’NUN SAKATLIĞI GEÇTİ DİYEBİLİRİZ”

Joao Pedro’nun sakatlığı hakkında bilgi veren Jesus, şu ifadeleri kullandı:

“Joao Pedro, buraya geldikten 2 gün sonra bir sakatlık yaşadı. Ağır denilebilecek bir sakatlıktı. 1 ay kadar bir süre maç oynayamadı. Sakatlığı geçti diyebiliriz ancak Adana Demirspor maçında onu riske etmek istemedik. Önümüzdeki lig maçında fiziksel olarak tamamen hazır olmasa da klinik olarak hazır olacak.”

“TAKIMIMI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAYA, GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM”

Takımını en iyi şekilde hazırlamaya çalıştığını söyleyen Jorge Jesus, “30 yıldır antrenörlük yapıyorum. Tecrübelerimi kullanarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Futbol gelişiyor. Yaratıcılık çok önemli. Her teknik direktörün bunu anlaması gerekiyor, tıpkı oyuncular gibi. Oyuncular yetenekleriyle doğarlar ancak antrenmanla gelişirler. Aynı şey antrenörler için de geçerli. Antrenörlük, okulda öğrenilen bir şey değil. Antrenörlerin yaratıcı olması ve düşüncelerini geliştirmesi gerekiyor. Ben de maçlardan önce takımımın uygulayabileceği fikirler üstüne düşünüp, yaratıcı olmaya çalışıyorum. Rakiplerimizi anlayıp, takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. İçinde bulunduğum ülkenin futbolunu anlamaya çalışıyorum. Şu an Türkiye’deyim, ligde bireysel anlamda çok fazla kaliteli oyuncu var. Ben de takımımı en iyi şekilde hazırlamaya, geliştirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“SAMUEL VE ATTİLA İÇİN BENİM BİLDİĞİM BİR TEKLİF YOK, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OYUNCULAR”

Osayi-Samuel ve Attila Szalai’ye transfer teklifi olup olmadığı yönünde gelen bir soruya tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi;

“Samuel ve Attila hakkında teklif olup olmadığıyla ilgili bir bilgim yok. Yaklaşık 2 aydır buradayız. Ancak biz elimizdeki hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz. Hepsinden çok memnunuz. Şu ana kadar sadece Kim’in gidişi hakkında yapabileceğimiz bir şey yoktu. Çünkü, onu alan takım çıkış maddesini kullandı ve Kim aramızdan ayrıldı. Ben isterim ki hiçbir oyuncu takımdan ayrılmasın. Her oyuncu bizim için çok önemli. Ama tabii ki transfer sezonu kapanmadan önce belli kararlar almamız gerekecek. Ama bu oyuncularla ilgili benim bildiğim bir teklif yok, bizim için önemli oyuncular.”

“HER MAÇ 5, 6 OYUNCU DEĞİŞTİRİYORUZ. BUNA RAĞMEN TAKIM HİÇBİR MAÇTA KALİTESİNİ KAYBETMEDİ”

3 günde 1 maç oynamaya alışılması gerektiğini söyleyen Jesus, “Bu duruma nasıl yaklaştığınızla ilgili. Eğer büyük bir takımsanız, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi arenasında olmanız gerekir. Aynı zamanda yarıştığınız ligde de şampiyonluğa oynamanız gerekir. Ancak küçük takım olarak adlandırdığımız takımlar haftada 1 maç yapar. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya hazır olması gerekiyor. Şu anda biz, Trabzonspor ve Avrupa’da yarışan Türk takımları için bu geçerli. 3 günde 1 maç yapmaya alışması gerekiyor. Bunu da yönetebilmek için pek çok yöntemi oluyor antrenörlerin. Her oyuncusundan faydalanmaya çalışıyor sıkışık fikstürde. Bu değişiklikleri yaparken tecrübeliler işimi kolaylaştırıyor. Yarın, bu durum bizim için farklı olmayacak. Her maç 5, 6 oyuncu değiştiriyoruz. Buna rağmen takım hiçbir maçta kalitesini kaybetmedi, aşağı çekmedi. Bu durum bizim için mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

“VALENCİA, ÇOK ÖZEL, KARAKTERİ VE ÖZELLİKLERİ OLAN BİR OYUNCU”

Valencia’nın sezonun ilk haftalarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çekmesinin santrfor transferini etkileyip, etkilemeyeceği yönünde gelen bir soru üzerine konuşan Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:

“Genelde bizim çalıştığımız takımlardaki forvet oyuncuları genellikle o ligde en çok gol atan oyuncu oldular. Geçen sezon da buna dahil. Nunez, Cardozo gibi. Valencia’yı buraya gelmeden tanıyordum. Çok özel, karakteri ve özellikleri olan bir oyuncu. Çok hızlı ki, modern futbolda forvetiniz hızlı değilse bu takım gelişimini olumsuz anlamda etkiliyor. Kendisi de kariyerinde bir adım yukarı atmak istedi. Çalışmalara bir an önce katılabilmek için milli takımdan sonra izni olmasına rağmen erken döndü. Bu da kendi gelişimine katkı sağladı. Bu sebeple, bu sene performansıyla öne çıkıyor. Ancak bu konu santrfor transferini etkilemeyecek. Biz kadro planlamamızda 5 oyuncu istiyoruz. Şu an elimizde 4 forvet var. 5’inci eksik. O yüzden bu kararımızı etkilemeyecektir.

WILLIAN ARAO: HER MAÇ HEM OFANSİF HEM DE DEFANSİF OLARAK GELİŞTİĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ

Zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Willian Arao, “Yarın zor bir maç bekliyoruz. Her maç gibi. Umarım gelişimimizi devam ettirdiğimizin sinyallerini vermeye devam ederiz. Her maç hem ofansif hem de defansif olarak geliştiğimizi gösteriyoruz. Umarım bu şekilde devam eder ve en iyi seviyemize bir an önce ulaşırız” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIM BİR AN ÖNCE ADAPTE OLUP, EN İYİ PERFORMANSIMI SERGİLEYEBİLMEM İÇİN BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR”

Adaptasyon sürecinin iyi gittiğini belirten Arao, “Takımıma, Avrupa’da oynamaya alıştım. Takımıma da alışıyorum. Dili henüz çok öğrenemedim ancak zamanla öğreneceğim. Tabii ki hocamızın Jorge Jesus olması, adaptasyon anlamında yardımcı oluyor. En çok yardımcı olan takım arkadaşlarım. Bir an önce adapte olup, en iyi performansımı sergileyebilmem için beni çok iyi karşıladılar” şeklinde konuştu.

“SAHADA GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM”

En iyi performansını sergilemeye çalıştığını söyleyen Brezilyalı oyuncu, “Benim için zor değil. Sahada görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Sahada görevlerimi, önemimi iyi biliyorum. En iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Hocam benden ne istiyorsa sahada onları uygulamaya çalışıyorum. Zaman zaman stoperlerin arasındayım, zaman zaman önlerindeyim. Zaman zaman da beklerin kademesine girmem gerekiyor. Takımımız topla çıktığı zaman arkada benim denge anlamında önemli bir görevim var. Bundan çok mutluyum. Önemli olan takımın kazanması, gol de yemezsek daha da iyi” diye konuştu

“HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ”

Her maça kazanmak için çıktıklarına dikkat çeken Arao, “Ligde en çok dikkatimi çeken şey, çok fazla geçiş oyunu oynanıyor. Buradaki her takım kontratak için hazır şekilde bekliyor. Kontrataktan çok fazla gol oluyor. Dolayısıyla bizim buna en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor. Biz ofansif ve her maçı kazanmak için oynuyoruz. Dolayısıyla kontrataklara da dikkat etmemiz gerekiyor. Her maçta buna dikkat etmemiz lazım ancak özellikle yarın oynayacağımız maçta” dedi. (DHA)