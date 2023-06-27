Jokey Kazım Yıldız yaşamını yitirdi

Gazi Koşusunu 7 kez kazanan jokey Kazım Yıldız, yaşadığı İzmit’te mide kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak’ta yaşayan jokey Kazım Yıldız, dün evinde fenalaştı. Mide kanseri olan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yıldız, Türkiye’nin en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Gazi Koşusunu 7 kez kazandı. Bu ödülü en çok kazanan 5’inci kişi olan Yıldızın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İzmit’teki Fevziye Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)