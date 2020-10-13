Johnson & Johnson, koronavirüs aşı denemelerini durdurdu
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Johnson & Johnson, koronavirüs aşı denemelerini durdurdu

Johnson & Johnson koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerini gönüllü olan kişilerden birinde `açıklanamayan bir hastalık´ görülmesinin ardından durdurdu.

Kozmetik ve hijyenik ürünler üreten çokuluslu bir şirket olan ABD merkezli  Johnson & Johnson koronavirüs aşısı için gönüllü olan kişilerden birinde `açıklanamayan bir hastalık´ görülmesinin ardından aşının klinik denemelerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hastanın durumunun incelendiği belirtildi.

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Johnson & Johnson, koronavirüs aşı denemelerini durdurdu
Sağlık