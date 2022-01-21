Johnson hükümetine destek vermeyen milletvekillerine şantaj iddiası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson üzerindeki istifa baskısı artarken, hükümet üyelerinin güven oylaması isteyen milletvekillerine şantaj boyutuna varan baskı uyguladığı öne sürüldü.

İngiltere’de Covid-19 salgınına karşı katı sosyal mesafe kısıtlamaları uygulanırken düzenlenen onlarca sosyal etkinlik ve eğlence nedeniyle Başbakan Boris Johnson’ın koltuğu sallanmaya devam ediyor. Ortaya atılan şantaj iddiası ise bir türlü durulmak bilmeyen siyaset kulisini daha da alevlendirdi.

Euronews’ta yer alan habere göre, Boris Johnson’ın lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin önde gelen milletvekillerinden William Wragg son günlerde başbakanın parti liderliği konusunda güven oylaması talep eden ya da arzulayan milletvekillerine karşı hükümet üyeleri tarafından baskı uygulandığını ve gözdağı verildiğini belirtti.

Parlamentoda anayasal konu ve standartları değerlendiren Kamu İdaresi ve Anayasal İlişkiler Komitesi Başkanı Wragg, bunun ötesinde şantaja varan raporlardan haberdar olduğunu ve bu itibarla meslektaşlarına bu tür durumları parlamento sözcüsüne ve polise ihbar etmeleri tavsiyesinde bulundu.

“TEHDİTLER SUÇ TEŞKİL EDEBİLİR”

Wragg, siyasi partilerde disiplininin amacının milletvekillerinin hükümete desteğini sağlamak olduğunu belirtti, ancak bunu yapmak için kamu yatırımlarının kesilmesi için tehdit savurmanın bakanların tabi olduğu kural ve standartlara aykırı olduğunun altını çizdi.

Wragg’in şantaj girişimi olarak nitelediği tehditler arasında milletvekili hakkında kötü reklam ve seçim bölgeleri için kamu yatırımı kapsamında ayrılan fonların kesilmesi bulunuyor. Wragg, Johnson’ın başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili olarak istifa etmesini isteyen grupta yer alıyor.

William Wragg’in bu sözlerine dün parlamentodaki oturum sırasında başbakan tepki olarak Muhafazakar Parti’den İşçi Partisi’ne geçen Bury South milletvekili Christian Wakeford da destek verdi. Wakeford bir radyo programında yaptığı açıklamada, istenen yönde oy kullanmaması halinde seçim bölgesindeki bir okul sözünü alamamakla tehdit edildiğini açıkladı.

“BUNUN KANITINI GÖREMEDİM”

Başbakan Boris Johnson bugünün gündemine bomba gibi düşen şantaj iddialarına karşı “Ben bu duruma dair bir kanıt görmedim” ifadesiyle yanıt verdi.

Başbakan Johnson’a sıkı desteğiyle bilinen, hatta bu desteği göstermek için yönetimi altındaki BBC’nin gelecekteki mali kaynaklarını tartışmaya açan Kültür Bakanı Nadine Dorries, şantaj iddialarını gündeme getiren William Wragg’in ilgi peşinde olduğunu savundu.

İddialar muhalefet cephesinde büyük yankı buldu. Ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, iddiaları “şoke edici” olarak değerlendirirken, Liberal Demokratların lideri Ed Davey Johnson’ı “Başbakandan çok mafya babası gibi davranmakla” suçladı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ise sert çıkarak bu iddiaların doğru olması halinde bunun şantaj ve gözdağının yanı sıra yolsuzluk olduğunu belirtti ve konu hakkında bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

KADERİNİ CORONA KISITLAMALARI BELİRLEYECEK

Dün eski bakanlar ve parti başkanlık adaylarından David Davis’in başbakana “Tanrı aşkına git! demesinin ardından bugün bir başka Muhafazakar milletvekili başbakanın “mat edilmek” üzere olduğunu ileri sürdü. Ulusal basında başbakanın partisi üzerindeki kontrolü kaybettiği yorumları yapılıyor.

Covid-19 salgınına karşı kendi koyduğu kurallara halkın uymasını beklerken kendisinin ve yönetimi altındakilerin ihlal etmesine göz yummakla suçlanan Başbakan Johnson, bu konuda üst düzey kamu görevlisi Sue Gray’in hazırlamakta olduğu hükümet içi soruşturmanın sonucunu bekliyor.

Johnson raporu beklerken Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklamasıyla kamuoyunda sempati kazanmaya çalışıyor.

Omicron varyantına karşı çok etkin bir aşılama kampanyası sürdürdüklerini ve bu sayede İngiltere’nin salgına karşı Avrupa’da kısıtlamaların kaldırıldığı ilk ülke olmaya hazırlandığını vurgulayan Johnson bu konuya odaklanmayı tercih ediyor.

Ülkede son yapılan istatistikler vaka sayısı yüksek olmasına rağmen yeni vaka sayısında önemli bir gerileme yaşandığına işaret ediyor.