Johnny Depp’ten eski eşi Amber Heard’e şarkılı gönderme

İftira davasıyla gündeme gelen Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki sular henüz durulmuş değil. Johnny Depp’in kazanmasıyla sonuçlanan davaya itiraz eden Amber Heard’e bu defa Johnny Depp’ten bir yanıt geldi.

Sadece 15 ay evli kalan Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki anlaşmazlıklar bitmiyor. 2018 yılında Heard’ün kaleme aldığı ve Depp’i fiziksel ve cinsel tacizle suçladığı makaleyle başlayan ikili arasındaki savaş, geçtiğimiz aylarda mahkemeye yeniden taşınmış ve tüm dünya canlı bir şekilde izlemişti.

Birbirinden şoke edici iddialardan sonra jüri, Depp’in haklı olduğuna karar verirken Heard milyon dolarlık tazminat cezası alarak salondan ayrılmıştı.

Heard, karara avukatları aracılığıyla itiraz etti. Ayrıca katıldığı bir televizyon programında Depp’i hâlâ sevdiğini söylediği gibi açıklamalar yaparak Depp hayranlarının tepkisini çekti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu süreçte sessizliğini koruyan Depp, nihayet eski eşine cevap vermeye karar vermiş gibi görünüyor. Depp, bu konuda bir şeyler söylemek için son albümünü kullanıyor.

Ünlü oyuncu, efsanevi İngiliz gitarist Jeff Beck ile yaptığı ve cuma günü yayınlanacak olan albümde bir şarkıda “Bence bir gece için yeterince şey söyledin” diyerek eski eşine gönderme yaptığı düşünülüyor.

Depp, Beck ile birlikte “18” isimli albümde iki şarkı yazdı. Melodiler, çiftin sorunlu evlilik hayatını dünyaya ifşa eden ve haftalarca süren dava sırasında Depp’in nasıl hissettiğini ortaya koyuyor gibi görünüyor. “Sad Motherf-in’ Parade” adlı bir şarkıda da Depp, “Yedi yıldır kaşınan bir köpek gibi oturuyorsun” diyor.

Depp’in iki şarkısı dışında albümde geriye kalan parçalar, Beach Boys ve Lou Reed gibi isimlerin şarkılarının cover’larını içeriyor.