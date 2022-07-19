Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe’nin prensipte anlaşma sağladığı Joao Pedro, İstanbul’a geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’nin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a geldi. Pedro, İtalya’nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro’yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.

Joao Pedro’nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atması bekleniyor. (DHA)