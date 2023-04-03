Joao de Deus: Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 27’nci haftasında sahasında Beşiktaşa 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Bana göre maçın çok önemli bir anı vardı; penaltıyı kaçırdıktan sonra takım konsantrasyon olarak düştü. Rakip de girdiği pozisyonları değerlendirdi. O ana kadar takımımız rakipten daha iyi oynuyordu ama futbol bu bir adan her şey değişebiliyor dedi.

“ŞAMPİYONLUK YARIŞININ DIŞINDA KALDIK DİYEMEM”

Deus, sarı-lacivertli ekibin bu sezon derbi galibiyeti alamadığının hatırlatılması üzerine ise, Galip geldiğimiz zaman da mağlup olduğumuzda da öz eleştirimizi yaparız. Bu maç için de öyle olacak, bundan kaçmayacağız. Analizimi yapacağız ama benim düşünceme göre bu maçta olan olaylar diğer büyük maçlardan farklıydı. Evet rakibimizin gerisindeyiz ama şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmalıyız. Lig sonunda bunları değerlendiririz. Şu an ligi kaybettik diyemem ifadelerini kullandı. (DHA)