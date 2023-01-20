Jesus’un format atması gerekiyor

Fenerbahçe’de ters giden bir şeyler var. Dünya Kupası arası sonrası bir türlü geri dönemediler. 40 günlük arada Fenerbahçe’nin daha da ritim bulacağını düşünenler yanıldı. ‘103 gollü sezonu geçer mi’, sorusu yerini, ‘Acaba kazanır mıyız’ düşüncesi geldi. Sarı-lacivertliler dün Rizespor’u yenip kupada tur atladı ancak oynadığı futbol kimseyi heyecanlandırmadı.

Fenerbahçe, rakibi hataya zorlayıp kazandığı toplarla pozisyonlar buluyor. Bunun dışında organize atak geliştirmekte zorlanıyor. Hücumlarda sürekli kanatları kullanıyor. Rakipler kanatlar iyi kapatınca orta alandan oyunu açamıyor.

Takımın tek zayıf karnı defans arkasına atılan toplardı. Ancak artık duran topları savunmakta zorlanan bir Fenerbahçe izliyoruz. Son 3 resmi maçta da duran top golü yemek tesadüfle açıklanamaz.

Ayrıca Fenerbahçe’nin duran top organizasyonları da rakipler için tehdit olmaktan çıktı. Sarı-lacivertliler dün 15 kornerde gol atamazken Rizespor, tek köşe atışında skor üretti.

Arda Güler dün gösterdi ki, bu takımda çok daha fazla süre almalı. Yok 17 yaşındaymış, yok topsuz oyunda zayıfmış gibi bahanelerin arkasına sığınmak yanlış. Koskoca Barcelona orta sahasında 18 yaşındaki Gavi ile 20 yaşındaki Pedri’ye emanet.

Rizespor maçı özelinde söylemiyorum ama son dönemdeki futboluyla Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı çok az. Jesus’un acilen takıma format atması, yeni yüklemeler yapması gerekiyor.