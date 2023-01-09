Jesus, Buruk’a boyun eğdi

Okan Buruk geldiğinden beri yaptığı en iyi işi ofsayt taktiği olan Jesus’u, dersine doğru çalışarak mat etti. Gomis ve İcardi gibi iki yıldızı yedek bırakarak forveti Barış ile Mertens’e teslim eden Okan Hoca hedefine ulaştı.

32.dakikada Oliviera’nın golü öncesi iki golü ofsayta takılsa bile Jesus’u hızlı adamlarıyla ilk devrenin her dakikasında rahatsız etti. Rakip bölgede nasıl rahatsızlık vereceğine çok iyi hazırlanan Galatasaray kendi sahasında ise rakibin ceza sahası içerisinde rahat hareket etmesini engelleyerek sadece uzaktan şutlara müsaade etti.

Üzerindeki stresi, korkuyu her haliyle belli eden Halil Umut Meler’in bu tavırları aslında hakemlerin saha dışında yapılan stratejik hamleler ile nasıl baskı altına alındığının açık bir göstergesiydi. Kulüpleri yönetenler artık hakemleri rahat bıraksınlar kendi başarısızlıklarını hakemler üzerinden aklamaya çalışmasınlar.

İlk devreyi 1-0 önde kapatan Okan Buruk ikinci yarıda 75.dakikada İcardi’yi oyuna alarak bitirici hamlesini yaptı. İcardi önce Kerem’e ikinci golü attırdı. Son dakikada 3. golü bularak skoru belirledi. Jesus, Okan Buruk’un zaferinden ders almaz ve bulutlar üzerinde uçmaya devam ederse bu yolun sonu kendisi için çok hayırlı değil.