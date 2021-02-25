Japonya’yı vuran 7.3’lük depremin ardından kötü haber geldi

Japonya’da 13 Şubat’ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin ardından ilk can kaybı rapor edilirken, Fukushima’da yaşayan 50’li yaşlardaki kişinin sarsıntı sırasında saklandığı mobilyanın altında ölü bulunduğu kaydedildi.

Japonya geçtiğimiz 13 Şubat’ta Fukushima’da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin şokunu atlatmaya çalışırken, bölgenin yerel yönetiminden bugün ilk can kaybı açıklaması geldi. Açıklamada, 50’li yaşlarda bir kişinin, Fukushima kentindeki evinde depremden korunmak için saklandığı mobilyanın altında ölü bulunduğu kaydedildi.

Şahsın öldüğü, kendisine ulaşamayan aile üyelerinin geçtiğimiz salı günü yaşadığı evi ziyaret etmesiyle ortaya çıkarken, yapılan ilk incelemelerde ölümün 13 Şubat saat 23:07’de gerçekleştiği tespit edildi.

Can kaybı yaşanmamıştı

Japonya 13 Şubat’ta merkez üssü Fukushima olan 7.3 şiddetindeki depremle sarsılmıştı. Deprem, Mart 2011’de 15 binden fazla kişinin ölümüne neden olan 9 şiddetindeki Büyük Tohoku Depremi’ni yeniden akıllara getirirken, kamuoyunda endişeye yol açmıştı.

Fukushima’nın yanı sıra Miyagi, Tochigi, İwate ve Yamagata eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle 3 bin 112 yapıda maddi hasar meydana gelmiş, 185 kişi ise yaralanmıştı. Bugüne dek, ölen kimsenin olmadığı bildirilmişti.

(İHA)