Japonya’nın orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen
Haberler Dünya

Japonya’nın orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen

Japonya Savunma Bakanlığı gelecek mali yıl başlayacak 5 yıllık orta vadeli savunma programı maliyetinin 48 trilyon yen (327 milyar dolar) olmasını bekliyor.

Japonya, “Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Program Esasları ve Orta Vadeli Savunma Programı” gibi 3 kritik milli doktrini yıl sonuna dek güncelleyecek.

Ulusal savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen Japonya bu kapsamda, 5 yıl süreli uygulanan orta vadeli savunma programını bu kapsamda yenilenecek.

Savunma Bakanlığına göre, gelecek nisanda başlayacak 2023 mali yıl kapsamlı ve 5 yıl süreli orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen (327 milyar dolar) olacak.

Hükümetin, öngörülen finansal hacmi onaylaması halinde yeni maliyet, mevcut orta vade savunma programının yaklaşık 1,7 katı seviyesinde olacak.

Japonya Maliye Bakanlığına göre, hükümetin öngördüğü ulusal güvenlik güncellemelerini kapsayacak savunma harcamaları için istikrarlı finansal kaynaklara ihtiyaç duyulacak. (AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

Sudan Askeri Müzesi tarihe tanıklık ediyor

Sudan Askeri Müzesi tarihe tanıklık ediyor

Facebook’un çatı şirketi Meta 11 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Facebook’un çatı şirketi Meta 11 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Japonya’nın orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen
Dünya