Japonya’da OHAL kararının ardından korkutan gelişme

Japonya’da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak 7 bin 490 olarak açıklandı. Japonya’da hükümetin bugün Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü (OHAL) ilan edildiğini açıklamasından dakikalar sonra endişe verici bir gelişme yaşandı.

Korona virüs vakalarının sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak 7 bin 490 oldu. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 267 bin 636’ya yükselmiş oldu. Son 24 saatte 38 hastanın daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 3 bin 872’ye ulaştı.

Başbakan Suga’dan OHAL açıklaması

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL ilan edildiğini açıkladı. Covid-19’un ülke genelindeki hızlı yayılışının insanların yaşamı ve ekonomi üzerinde ciddi etkisi olabilecek noktaya geldiğini belirten Suga, virüsle mücadele yasasına dayanarak OHAL ilan ettiğini duyurdu.

Suga, salgının beklediklerinden daha kötü hale geldiğini söyleyerek, “Bu durumun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Bunu başarmak için bir kez daha sosyal yaşamınızı kısıtlamanızı istemekten başka seçeneğimiz yok. Bir ay içinde durumu iyileştirmeye kararlıyız” dedi. Salgını kontrol altına almak için gereken her şeyi yapma sözü veren Suga, aşılamaya önümüzdeki ay başlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Suga, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik kararlılığını da tekrarladı.

Yarın yürürlüğe girecek olan OHAL, Tokyo’nun yanı sıra Saitama, Chiba ve Kanagawa’da da geçerli olacak. Karar, 7 Şubat’a dek yürürlükte kalacak.

Ardı ardına rekor

Yeni yıl tatilinin sona ermesinin ardından ülkede vaka sayılarında patlama yaşanmış, 5 Ocak’ta 4 bin 915’e ulaşarak rekor kıran günlük vaka sayısı, dün ilk kez 6 bin üzerine çıkarak rekor tazelemişti. Bugün 7 bin 490 kişiye korona virüs teşhisi konmasıyla 3 ardışık gün üst üste vaka rekoru kırılmış oldu. (İHA)