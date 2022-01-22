Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: 13 yaralı
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Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: 13 yaralı

Japonya’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 13 kişi yaralandı.

Japonya’nın güneybatısında kaydedilen 6,6 büyüklüğündeki depremde 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Japonya’nın 4 ana adası olan Kyushu açıklarında 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

Depremin, Miyazaki ve Oita’dan da hissedildiği açıklanırken, bölgelerde yaralanan toplam da 13 kişiden 80’li yaşlarda olan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bazı binalarda, yollarda ve su borularında da hasar meydana geldi. (İHA)

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