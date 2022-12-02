Japonya ve İspanya, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubunda oynanan 3üncü ve son karşılaşmaların ardından Japonya 6 puanla grup lideri, İspanya ise 4 puan ve averajla 2nci olarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubunda Japonya ile İspanya, Uluslararası Khalifa Stadında karşı karşıya geldi. Güney Afrika Futbol Federasyonundan Victor Gomesin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını İspanya, 11inci dakikada Alvaro Moratanın attığı gol ile 1-0 önde tamamladı.

48’inci dakikada Japonya, Ritsu Doanın golüyle skoru 1-1e getirdi. 51inci dakikada Ao Tanakanın golüyle Japonya, 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Japonya, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Japonya 7 puanla grubu lider; İspanya ise 4 puan ve averajla 2nci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi.

ALMANYA KAZANDI AMA YETMEDİ

Grubun aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise Kosta Rika ile Almanya, Al Bayt Stadında karşılaştı. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart düdük çaldı. Almanya, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 4-2 kazanmasına rağmen grubu 4 puan ve averajla 3üncü sırada bitirerek Dünya Kupası’na veda etti.

Almanya’nın golleri 10uncu dakikada Serge Gnabry, 73 ile 85inci dakikalarda Kai Havertz ve 89uncu dakikada Niclas Füllkrug’dan geldi. Kosta Rika’nın gollerini ise 58inci dakikada Yeltsin Tejeda, 70inci dakikada kendi kalesine Manuel Neuer kaydetti.

Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda Japonya-Hırvatistan, Fas-İspanya eşleşmeleri oluştu.

(DHA)