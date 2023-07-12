Japonya: Kuzey Kore, balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze fırlattığını, füzenin Japonya münhasır ekonomik bölgesine 250 kilometre kala düştüğünü duyurdu. Açıklamada, Kuzey Kore’nin eylemleri Japonya’nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir denildi.

Japonya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kuzey Kore bugün 09:59 sularında Pyongyang’ın banliyölerinden doğuya doğru kıtalararası balistik füze fırlattı. Detaylar henüz analiz aşamasında olmakla birlikte, fırlatılan balistik füzenin yaklaşık 74 dakika boyunca uçtuğu ve 11:13 sularında Hokkaido’daki Okushiri Adası’nın yaklaşık 250 km batısında Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesi dışında düştüğü tahmin ediliyor. Uçuş mesafesinin yaklaşık 1000 kilometre ve maksimum irtifanın yaklaşık 6 bin kilometrenin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir denildi.

KINAMA MESAJI

Japonya Savunma Bakanlığı, söz konusu füze fırlatma denemelerinin uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, Kuzey Kore’nin tekrarlanan eylemleri, Japonya’nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca bu tür balistik füze fırlatmaları ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve ciddi bir kamu güvenliği sorunu teşkil etmektedir. Japonya Kuzey Kore’yi güçlü bir şekilde protesto etmiş ve şiddetle kınamıştır ifadelerini kullandı.

(DHA)