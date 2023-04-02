Japonya ile Çin ordusu arasında acil savunma hattı kuruldu
Haberler Dünya

Japonya ile Çin ordusu arasında acil savunma hattı kuruldu

Japon hükümeti, Japonya ile Çin ordusu arasında beklenmedik durumlara karşı acil savunma hattı kurulduğunu açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ordusu arasında kazara meydana gelebilecek çatışmalar dahil beklenmedik durumlara karşı güvenli iletişim için acil savunma hattı kuruldu.

“Japon ve Çin Savunma Otoriteleri Arasındaki Yardım Hattı” faaliyete geçti.

Acil durum savunma hattı, iki ülkenin üst düzey savunma yetkililerinin kullanımına hazır olacak. (AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bulgaristan’da halk erken genel seçim için sandık başında

Bulgaristan’da halk erken genel seçim için sandık başında

Finlandiya’nın NATO üyeliği TBMM’de kabul edildi

Finlandiya’nın NATO üyeliği TBMM’de kabul edildi

Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak

Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak

Japonya ile Çin ordusu arasında acil savunma hattı kuruldu
Dünya