Japonya hükümeti Suga-Biden görüşmesi için tarih verdi

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Yoshihide Suga’nın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Nisan ayının ilk yarısında ABD’yi ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın Washington’da bir araya görüşmenin planlandığının kamuoyuna yansımasının ardından konuya ilişkin Japonya’dan resmi açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, Başbakan Yoshihide Suga’nın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Nisan ayının ilk yarısında ABD’yi ziyaret etmeyi planladığını doğruladı.

Ziyaretin planlandığı şekilde gerçekleşmesi halinde Suga’nın Biden’la başkanlık koltuğunu devralmasının ardından bizzat görüşen ilk yabancı lider olacağını belirten Kato, “Japonya-ABD ittifakı dahil ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik hedefini gerçekleştirmeye yönelik yakın işbirliğini teyit etmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kato, ayrıca bölgesel sorunlar, yeni korona virüse karşı alınacak önlemler ve iklim değişikliği gibi uluslararası toplumun ortak sorunları hakkında anlamlı görüşmelerin yapılacağını umduklarını da sözlerine ekledi.

Basına yansımıştı

Olası Suga – Biden görüşmesine dair haberler ilk olarak geçtiğimiz hafta ABD basınında yer almış, Biden’ın Suga’yı, Nisan ayında Beyaz Saray’da ağırlamayı planladığı iddiası Japonya kamuoyunda da geniş yankı bulmuştu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato görüşme hazırlığına ilişkin Suga’nın ABD ziyaretini mümkün olan en erken tarihte gerçekleştirmeyi umduğunu söylemiş, ancak belirli bir tarih belirlenmediğini ifade etmişti.

Kato, görüşme isteğinin Ocak ayında Biden ile Suga arasındaki telefon görüşmelerinde de dile getirildiğini hatırlatmıştı. Covid-19 pandemisine ilişkin gidişatın görüşmenin kaderinde kilit rol oynaması bekleniyor.

(İHA)