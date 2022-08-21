Japonya Başbakanı Kişida coronaya yakalandı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio’nun Covid-19’a yakalandığı bildirildi. Kabine Sekretaryasından yapılan açıklamaya göre Başbakan Kişida’nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Başbakan’ın virüs vaka izinin henüz saptanmadığı ve First Lady Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığı kaydedildi. Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırdı. Yaz tatiline 15 Ağustos’ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos’ta görevine dönmeyi planlıyordu.