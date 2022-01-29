Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne 104 sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığına “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecektir.

Başvurular 28 Ocak 2022 tarihinde başlayıp, 13 Şubat 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
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