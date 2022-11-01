Jandarma ve EGM’den, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaları ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından CHP ‘Yoksulluk Dayanışma Ofisi’ kurucusu Hacer Foggo’nun da yer aldığı bir video yayımladı. Uyuşturucu ile mücadelede hükümetin eleştirildiği video ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu bulunacağı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” açıklamasında bulundu. (DHA)