Jandarma, 679 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis ile müstehcen içerikli paylaşım yapıldığını tespit ettiği 679 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında 4613 sosyal medya/URL adresini mercek altına aldı.