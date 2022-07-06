Jackson Muleka, İstanbul’a geliyor

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka bugün saat 19.15’te İstanbul’a gelecek.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitiriyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren, Belçika ekibinde Standart Liege’de forma giyen Jackson Muleka, Beşiktaş’a resmi imza atmak için İstanbul’a gelecek.

Muleka’nın bugün saat 19.15’te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı’na gelmesi bekleniyor. (İHA)