İzmit’te halk otobüsü şoförüne darp: Defalarca yumrukladı!
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İzmit’te halk otobüsü şoförüne darp: Defalarca yumrukladı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler’e defalarca yumruk attı. Bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler ile yolcu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İneceği durağa gelen yolcu, şoförden aracı durdurup, aşağı inmesini istedi. Ancak şoför, kabul etmedi. Otobüse hareket ettiği sırada yeniden binen yolcu, şoförü defalarca yumrukladı. Durakta bekleyen kişilerin araya girmesiyle saldırgan, uzaklaştırıldı.

Bu anlar ise otobüsün kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastaneye gidip, tedavi olan Cengiz Yeler, polise şikayetçi oldu. (DHA)

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İzmit’te halk otobüsü şoförüne darp: Defalarca yumrukladı!
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