İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza
Haberler Gündem

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza

İzmit Körfezi üzerinde, deniz uçağıyla yapılan denetimler sırasında, suyu kirlettiği belirlenen gemiye yönelik 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın deniz uçağı ile İzmit Körfezi üzerinde yaptığı denetimlerde, geminin suya petrol türevi atıklarını bıraktığı belirlendi. Kirlilik havadan dronla görüntülendi. Ekipler, İzmit açıklarındaki gemiden numuneler alarak, Komorlar bandıralı kuru yük gemisine 4 milyon 176 bin lira ceza kesti. Kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması başlatıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza
Gündem