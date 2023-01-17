İzmit Körfezi’ne akan dere, simsiyah oldu
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İzmit Körfezi’ne akan dere, simsiyah oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde İzmit Körfezi’ne dökülen Kilez Deresi, siyaha bürünürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

Başiskele ilçesinden geçip, İzmit Körfezi’ne akan Kilez Deresi’nin rengi siyah olunca bölge halkı, yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye gidip, yerinde inceleme yaptı.

Ekipler, dereden numune aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Öte yandan Kilez Deresi’nde, geçen ay fabrikanın atıklarını boşaltması sonucu kirlilik oluşmuştu. Fabrikaya 1 milyon 470 bin 960 TL cezası uygulanmış ayrıca faaliyetten menedilmişti.

(DHA)

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İzmit Körfezi’ne akan dere, simsiyah oldu
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