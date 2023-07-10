İzmir’in 2 ilçesinde orman yangını

Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aliağa’nın Çaltıdere Mahallesi’ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi’ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

(DHA)