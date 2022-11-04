İzmir depreminde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Bu sabah yaşanan ve merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Depremde kalp krizi geçiren Aysen Ersüzen’in ardından, korkup evinin balkonundan atlayan Efe Altay Saral da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İzmir’de bu sabah saat 3.29’da meydana gelen depremde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Aysen Ersüzen’in ardından bir acı haber de korkup balkondan atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral’dan geldi. Buca’daki 4 katlı binanın birinci katından atlayıp ağır yaralanan 18 yaşındaki Efe Saral, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYSEN ERSÜZEN TOPRAĞA VERİLDİ

Deprem anında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Aysen Ersüzen toprağa verildi. Hacı Ahmet Küçükdoğan Camii’ndeki cenaze törenine CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da katıldı. (ANKA)