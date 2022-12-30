İzmir’de vinç kazası: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova’daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kamil Tunca Caddesi’nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.