İzmir’de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı
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İzmir’de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

İzmir’in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.K. (26), B.G. (24) ve İ.Ö. (28) yakaladı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA) 

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