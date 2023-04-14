İzmir’de tefeci operasyonunda 3 tutuklama
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İzmir’de tefeci operasyonunda 3 tutuklama

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, ekonomik durumu kötü olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, baskıyla imzalattıkları senetleri icraya veren 1’i kamu görevlisi, 3 şüpheli, tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya veren 1’i kamu görevlisi, 3 şüpheliye yönelik, 12 Mart’ta Gaziemir ilçesinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler B.G., M.B. ve L.Ö.’ye ait 3 ev ve 1 iş yerindeki aramalarda 1 ajanda, 47 dolu ve boş senet, 7 tapu belgesi, 9 araç satış sözleşmesi, 1 borçlandırma sözleşmesi, 24 kaçak elektronik nargile ve 33 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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