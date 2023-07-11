İzmir’de suya zam

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin temmuz ayı ilk birleşiminin ardından yapılan İZSU Olağan Genel Kurulu’nda su tarifelerinde düzenlemeye gidildi. 1 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarife kapsamında suya yüzde 43,47 oranında zam yapıldı.

İBB Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında bugün yapılan İZSU Olağan Genel Kurulu’nda su tarifelerinde düzenlemeye gidildi. İZSU Genel Müdürlüğü’nün 1 Nisan 2022’de hayata geçirdiği tarifelerin aylık ÜFE oranında düzenlenmesi yönündeki uygulamaya, Sayıştay’ın uygun bulmaması nedeniyle son verildi. Yılda iki kez artış yapılmasına yönelik karar uyarınca 1 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarife kapsamında suya yüzde 43,47 oranında zam yapıldı.

(ANKA)