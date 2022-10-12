İzmir’de silahlı kavgada babasını da vurdu: 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kavga ettiği kişilere tabanca ile ateş açan bir şüpheli, kavgayı ayırmak isteyen babasını ve 2 kişiyi vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 2’si hafif olmak üzere 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 2179 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Y.G.(24) ve M.Z.Ç.(19) henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta D.B. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, D.B. yanında bulunan tabancayı çıkararak ardı ardına ateşledi. D.B.’nin tabanca ile açtığı ateş sonucunda, M.B., M.Z.Ç. ve Y.G. vuruldu. Şüpheli suç aletini alarak olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Yaralılardan M.Z.Ç. ve Y.G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

BABASINI DA VURMUŞ

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmada, vurularak yaralanan M.B.’nin, şüpheli D.B.’nin babası olduğu öğrenildi. İddiaya göre M.B., kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada vuruldu. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)