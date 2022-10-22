İzmir’de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

İzmir’de 10 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan 2 şüpheli, silah kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente Karadeniz illerinden silah getirileceği bilgisi üzerine iki hafif ticari aracı takibe aldı.

Kent girişinde durdurulan ve arama yapılan araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca, 76 metal tabanca gövdesi, 15 namlu, 14 tabanca sürgüsü, 15 şarjör, 30 kabze kapağı ve tabanca yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi.

Araçların sürücüleri C.C. ve B.K, gözaltına alındı. İşlemin ardından silah kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. (AA)