İzmir’de sağanak etkili oluyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

​​​​​​​İlçe merkezinde sabah başlayan yağış nedeniyle yol seviyesinden aşağıda kalan bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Sürücüler, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Özellikle Çanakkale-İzmir kara yolu Zeytinli Kavşağı’nda araçlar güçlükle ilerledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bodrum katlar ve caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Ayrıca, zaman zaman hızını artıran lodos yüzünden Akçay Mahallesi sahilinde kıyıya çarpan dalgalar yükseldi. (AA)