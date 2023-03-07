İzmir’de kumar oynarken yakalanan 43 kişiye para cezası

İzmir’in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 43 kişiye, toplam 174 bin 365 liralık ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Kayadibi Mahallesi’nde daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlenen işletmeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 43 kişiye toplam 174 bin 365 lira ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el kondu.

Şüpheli Ö.T. hakkında “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” ve “mühür bozmak” suçlarından işlem başlatıldı. (AA)