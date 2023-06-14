İzmir’de korkutan deprem

İzmir’in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.53’te olan depremin yerin 10,19 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)