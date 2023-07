İzmir’de kira artışını az bulan ev sahibi, kiracının suyunu kesti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde devletin belirlediği yüzde 25 oranındaki kira artışını az bulan ev sahibi kiracısının suyunu kesti. Kiracı Servet Anlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ev sahibinden şikayetçi oldu. Kiracı Servet Anlar, “Yasal olmadığı halde suyumu kesti. Faturaları ödediğim halde karakollara faturayı ödemediğimi söyledi. Kiramı zamanında ödüyorum. Zamanında faturalarımı ödüyorum. Ama şu an suyum yok. Yıl 2023, yazın ortasında suyum yok eşimle birlikte susuz kaldık” dedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde kiraladığı dairede yaşayan Servet Anlar, kira artışı tartışması sonrası ev sahibinin suyunu kestiğini iddia etti. Ev sahibinin devletin belirlediği yüzde 25 kira artışını kabul etmediğini öne süren Anlar, kira konusundaki anlaşmazlık sonrasında ev sahibinin yaşadığı dairenin suyunu kestiğini ve mağdur olduklarını söyledi.

“ÖLEN ÇOCUĞUMU GÖMERKEN BENDEN ZAM İSTEDİ”

ANKA Haber Ajansı’na konuşan kiracı Servet Anlar, şunları söyledi:

“Bundan beş ay önce ben çocuğumu kaybettim. Eşim düşük yaptı. Hastanede işte çocuğun otopsisi bittikten sonra çocuğu aldım. Gömmeye götürüyorduk. Ev sahibim aradı. Zam yapacağını söyledi. Ben de cenazem var. Hani şu an ilgilenemeyeceğimi, psikolojimin bozuk olduğunu söyledim. O da ölüm ‘Allah’ın emri. Yani kirayı zamlandırmamız lazım’ dedi. O an bir tartışma yaşadık. Ondan sonra bu duruma geldik. Ben devletin yapmış olduğu yüzde 25’i vermeme rağmen kabul etmedi. ‘Evimi ya terk et git ya da sana yapacaklarımı bilirim’ dedi. Bugünkü şu an gördüğünüz halde suyumu kesti. Yasal olmadığı halde suyumu kesti. Faturaları ödediğim halde karakollara faturayı ödemediğimi söyledi. Kiramı zamanında ödüyorum. Zamanında faturalarımı ödüyorum. Ama şu an suyum yok. Yıl 2023 yazın ortasında suyum yok eşimle birlikte susuz kaldık. Suyu ev sahibimizle ilk günden beridir ortak kullanıyoruz. Zaten benim alt katımda oturuyor. Nasıl bir sistem yaptıysa hukuka aykırı mı, uygun mu bilmiyorum. Kendi suyunu kullanıyor ama bana gelen borudan vanayı kapatmış, bana su vermiyor. Faturalarımı ödediğim halde vermiyor. Suyumu vermiyor” dedi.

“SU İHTİYACIMI TAŞIMA SULARLA KARŞILIYORUM”

Evde kullanacağı suyu dışarıdan doldurup getirdiğini söyleyen Anlar, “Su ihtiyacımızı gördüğünüz gibi taşıma suyla annemlerden, komşulardan Allah razı olsun verdikleri yardımla birlikte bu pet şişelerle su çıkarıyorum altıncı kata. Asansörümüz de yok. Su bittikçe taşıma suyla gelip evde bulaşığımızı yıkıyoruz. Zaten tuvalet ihtiyacımızı gideremiyoruz. Duş ihtiyacımızı bu yazın ortasında gideremiyoruz. İşimizden de kaldık. Eşimin annesine gönderdim. Çünkü evde duramıyoruz kokuyor” diye konuştu.

“DEVLETİMİZDEN YARDIM ELİ BEKLİYORUZ”

Yaşadığı olayların ardından yargıya başvurduğunu söyleyen Anlar şöyle konuştu:

“Biz hep devletimize sığındığımız için hukuki yollarla bu işi çözelim dedik. Karakol sürecimiz bitti. Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundum. Ben sadece devletimin bana el uzatmasını ve yardım etmesini bekliyorum. İnşallah adalet mümkün temelidir. İnşallah da kazanacağıma inanıyorum çünkü her şeyim hukuka uygun şekilde”

OLAY YARGIYA TAŞINDI, KİRACI ŞİKAYETÇİ OLDU

Kiracı Servet Anlar, ev sahibi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Anlar, ev sahibi hakkında “Huzuru Bozmak – Kişinin Haksız Yere Yaşam Alanını Kısıtlamak” iddiası ile şikayetçi oldu. Servet Anlar, şikayet dilekçesinde şunları ifade etti:

“Yukarıda ikametgâh adresim olarak verdiğim taşınmazı şüpheli ile aramızda yapılan 20.07.2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış ve bu zamana kadar her sene yasal artış oranı ile kira bedelimi arttırarak düzenli olarak ödemekteyim. Ancak şüpheli 2023 yılı temmuz ayında yine yeni artış yapılması gerekmekte iken ben yine yasal artışımı yaparak kiramı ödediğimde bunu kabul etmeyerek sürekli benim huzur ve sükunumu bozup rahatsızlık vererek beni ve aileni mağdur ettiği gibi ortak kullanılan saate bağlı suyumu da 09.07.2023 tarihinde kestirerek yaşam alanımı kısıtlamıştır. Bu sebeple şüpheli hakkında şikayetçiyim. Gerekli cezai kovuşturmanın yapılarak şüphelinin cezalandırılması hakkında kamu davası açılmasını tahkikat ve soruşturma bakımından dilekçemin ilgili emniyet birimine havalesini saygıyla arz ve talep ederim”

(ANKA)