İzmir’de kaçak sigara operasyonu yapıldı
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İzmir’de kaçak sigara operasyonu yapıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir’de yasa dışı şekilde üretilen 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucunda İzmir’e makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli tırın yerini tespit ederek, aracı Turgutlu-İzmir kara yolunda yakın takibe aldı.

Aracı izleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, tırı operasyon için savcılık talimatıyla Işıkkent mevkisinde durdurdu. Yapılan ilk kontrollerde, tırın ev eşyası naklinde kullanıldığı tespit edildi.

Alsancak Limanı’na götürülen tır, “Mil-Tar Projesi” kapsamında geliştirilen ilk yerli ve milli x-ray cihazıyla tarandı. Aracın x-ray taramasında şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine detaylı fiziki aramaya geçen ekipler toplamda 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Doldurulmuş sigaralara el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)
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