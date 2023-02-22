İzmir’de hafif ticari araç dereye uçtu 

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu sürücü, kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Meydana gelen kazada, hafif ticari araç hurdaya dönerken sürücü ile yolcu konumundaki eşi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, 02.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen Türkmenistan uyruklu D.K (30) idaresindeki 35 KD 4360 plakalı hafif ticari araç, Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten Doğançay Deresi’ne uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü D.K. ile yanında yolcu konumunda bulunan eşi L.K.’yı (32) bulundukları yerden çıkarttı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen çift, ayakta tedavi edildi. Öte yandan, dereye uçan hafif ticari araç vinç yardımı ile kurtarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)