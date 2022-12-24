İzmir’de firari 10 hükümlü yakayı ele verdi

İzmir’in 8 ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında 2 yıldan 32 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarma dedektifleri (JASAT), 14-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Bayındır, Tire, Ödemiş, Aliağa, Foça, Çeşme, Kemalpaşa ve Buca ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Dolandırıcılık ve “Kasten yaralama” gibi suçlardan aranan, haklarında 2 yıldan 32 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.

Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANKA)