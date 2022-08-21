İzmir’de fabrika yangını

İzmir’in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi’ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)