İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Haberler Gündem

İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

İzmir’in Urla ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Torasan Mahallesi’nde oturan Hasan ve Nuriye Çevik çiftinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Nuriye Çevik, mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkarıldı.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde 89 yaşındaki Hasan Çevik’in cansız bedenine ulaşıldı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı evde hasar da oluşan olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Malatya’da korkutan deprem

Malatya’da korkutan deprem

Hatay’da depremde mezarlar da hasar gördü

Hatay’da depremde mezarlar da hasar gördü

Kahramanmaraş’ta enkaz alanları ilaçlandı

Kahramanmaraş’ta enkaz alanları ilaçlandı

İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Gündem