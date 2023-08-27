İzmir’de düşen yıldırım, ormanı yaktı
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İzmir’de düşen yıldırım, ormanı yaktı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saat 10 dakikada kontrol altına alındı.

Cumalı Mahallesi’ndeki ormanda 07.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait olan 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapılırken, yangın saat 08.17’de kontrol altına alındı.

Öte yandan gece boyunca yıldırım düşmesi sonucu 7 orman yangınının çıktığı, ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevlerin büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

(DHA)

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